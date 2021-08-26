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Тухель признан лучшим тренером сезона

26 августа 2021, 20:25
Томас Тухель. Фото Reuters
Томас Тухель. Фото Reuters
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером сезона-2020/21 по версии УЕФА. Немецкий специалист в голосовании набрал 378 очков.

Вторым в списке стал Роберто Манчини, работающий в сборной Италии, — 292 балла. Замкнул тройку Хосеп Гвардьола из «Манчестер Сити» — 198 очков.

«Мне жаль, что не могу находиться на церемонии из-за ограничений, наложенных на путешествия. Но я очень рад получить эту награду. Принимаю ее от лица всего своего тренерского штаба. Я очень рад и благодарен тем, кто оказывал нам поддержку. Надеюсь скоро увидеться. Берегите себя, и всего вам наилучшего», — сказал Тухель в видеопослании, показанном на церемонии.

Шорт-лист игроков составляло жюри, в которое вошли тренеры 48 клубов, выступавших на групповом этапе Лиги Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал «СЭ».

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Евгений Козинов все материалы автора

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