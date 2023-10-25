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25 октября, 22:35

Полузащитник «Барселоны» Лопес: «Я помог команде выиграть в моем дебютном матче в ЛЧ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Если зрители считают, что это был захватывающий матч, то попробуйте представить, что чувствую я — забив один гол и сделав вклад в другой, я помог своей команде выиграть в моем дебютном матче в ЛЧ! Это сложная игра. Но это ключевая победа, которая поможет нам в борьбе за выход в плей-офф. Может быть, мы немного помучились в конце, но победили!

То, что я стал лучшим игроком матча — это плюс, но я не смог бы выиграть его без своих товарищей по команде, мы не смогли бы выиграть матч, не играя как команда», — приводит слова Лопеса сайт УЕФА.

«Барселона» одержала три победы в трех турах и с 9 очками лидирует в группе Н. «Шахтер» находится на третьей строчке (3 очка).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Шахтер (Донецк)
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