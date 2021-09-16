Почеттино рассказал, чего не хватает тройке нападения «ПСЖ» Месси, Неймар, Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино считает, что Неймару, Лионелю Месси и Кильяну Мбаппе необходимо время, чтобы сыграться. В матче Лиги чемпионов против «Брюгге» впервые парижская команда сыграла с такой тройкой нападения.

«Я считаю, что игрокам нужны не только тренировки, но и время в соревновательных матчах, чтобы объединиться и лучше узнать друг друга», — цитирует L'Equipe Почеттино.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.