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Почеттино рассказал, чего не хватает тройке нападения «ПСЖ» Месси, Неймар, Мбаппе

04:19
Неймар и Лионель Месси. Фото Twitter
Неймар и Лионель Месси. Фото Twitter
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино считает, что Неймару, Лионелю Месси и Кильяну Мбаппе необходимо время, чтобы сыграться. В матче Лиги чемпионов против «Брюгге» впервые парижская команда сыграла с такой тройкой нападения.

«Я считаю, что игрокам нужны не только тренировки, но и время в соревновательных матчах, чтобы объединиться и лучше узнать друг друга», — цитирует L'Equipe Почеттино.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.

Брюгге — ПСЖ

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Евгений Козинов все материалы автора

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