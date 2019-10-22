«Поболейте за нас завтра, дорогие». Дзюба попросил болельщиков о поддержке перед матчем «Зенита» с «Лейпцигом»
17:54
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба про прилету команды в Германию для матча группового турнира с местным «Лейпцигом» поделился в Instagram видео, cнятым из окна отеля.
— В Лепциге, прилетели, заселились, завтра поболете за нас, дорогие — сказал Дзюба. — Непростой матч будет.
Из Инстаграма Артема Дзюбы pic.twitter.com/LJ1afBv5Fp— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 22, 2019
Из Инстаграма Артема Дзюбы pic.twitter.com/vAAZdzm0rq— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 22, 2019
Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября и начнется в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
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