«Поболейте за нас завтра, дорогие». Дзюба попросил болельщиков о поддержке перед матчем «Зенита» с «Лейпцигом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба про прилету команды в Германию для матча группового турнира с местным «Лейпцигом» поделился в Instagram видео, cнятым из окна отеля.

— В Лепциге, прилетели, заселились, завтра поболете за нас, дорогие — сказал Дзюба. — Непростой матч будет.

Из Инстаграма Артема Дзюбы pic.twitter.com/LJ1afBv5Fp — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 22, 2019

Из Инстаграма Артема Дзюбы pic.twitter.com/vAAZdzm0rq — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 22, 2019

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября и начнется в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.