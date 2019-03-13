Победное фото "Ювентуса" после матча с "Атлетико"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала опубликовал в своем Твиттере победное командное фото после игры с "Атлетико" (3:0).
Напомним, что туринцы вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв мадридский клуб по сумме двух игр (0:2, 3:0). Все три мяча в составе "Юве" забил португалец Криштиану Роналду.
ALL TOGETHER NOW 🎼⚪️⚫️ #finoallafine #juventus #getready pic.twitter.com/HkcPvSZSnr– Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 12 марта 2019 г.
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