Триппьер: «Ньюкасл» способен конкурировать с лучшим командами, как мы показали дважды против «ПСЖ»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1).

«Я действительно горжусь нашими игроками. В условиях травм прийти сюда и заработать одно очко — это позитив. Разочаровывающе, но позитивно. В любой день мы способны конкурировать с лучшим командами, как мы показали дважды против «ПСЖ». Но мы разочарованы», — приводит слова Триппьера официальный сайт УЕФА.

Счет на 24-й минуте открыл Александр Исак. Ничью для хозяев спас гол Килиана Мбаппе. 24-летний француз реализовал пенальти на 90+8-й минуте.

«ПСЖ» (7 очков) остался на втором месте в группе F. «Ньюкасл» (5) идет третьим в квартете.

В решающем туре парижане на выезде сыграют с «Боруссией», которая уже гарантировала себе выход в плей-офф, а «сороки» на своем поле примут «Милан». Обе игры пройдут 13 декабря.