Пиоли остался недоволен работой арбитра в матче «Милана» с «Атлетико»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об арбитре Джюнейте Чакыре, который обслуживал матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2).

Чакыр на 29-й минуте встречи удалил полузащитника команды Франка Кессье и поставил пенальти в ворота «Милана» в дополнительное время второго тайма.

«Не думаю, что это был лучший вечер арбитра. Нас наказали немного сильнее, чем следовало. Жаль.

Численное меньшинство заставило нас играть по-другому. Плохо, что мы были близки к достижению позитивного результата, но не добились его. Было много ситуаций, не только удаление и пенальти. В спорных моментах он всегда принимал не нашу сторону", — приводит слова Пиоли Alfredo Pedulla со ссылкой на Milannews.

«Атлетико» набрал четыре очка и занимает второе место в группе В. У «Милана» ноль очков и последнее, четвертое место.