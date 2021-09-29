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Гвардиола — о Верратти: «Я влюблен в него»

08:24
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике «ПСЖ» Марко Верратти после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

«Я влюблен в Марко Верратти. Он выдающийся футболист, потому что под давлением он остается спокойным и способен подержать мяч и создать возможность для еще одной передачи.

Он невысок с виду, но когда смотришь на его перемещения и на его игру... Он не тот, на кого будут делать длинные передачи, но можно рассчитывать на него во время комбинационной игры", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В Лиге чемпионов «ПСЖ» набрал 4 очка и занимает первое место в группе A. «Манчестер Сити» опустился на третью строчку (3 очка), так как в другом матче группы «Брюгге» в гостях обыграл «Лейпциг» со счетом 2:1 и также набрал 4 очка.

Дополнительная информация:

https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/pep-guardiola-hails-lionel-messi-21705768

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Екатерина Савостина все материалы автора

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