Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике «ПСЖ» Марко Верратти после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

«Я влюблен в Марко Верратти. Он выдающийся футболист, потому что под давлением он остается спокойным и способен подержать мяч и создать возможность для еще одной передачи.

Он невысок с виду, но когда смотришь на его перемещения и на его игру... Он не тот, на кого будут делать длинные передачи, но можно рассчитывать на него во время комбинационной игры", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В Лиге чемпионов «ПСЖ» набрал 4 очка и занимает первое место в группе A. «Манчестер Сити» опустился на третью строчку (3 очка), так как в другом матче группы «Брюгге» в гостях обыграл «Лейпциг» со счетом 2:1 и также набрал 4 очка.