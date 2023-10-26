Пиоли объяснил, почему «Милан» проиграл «ПСЖ»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:3) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Было непросто сохранять мяч у себя, учитывая давление со стороны соперника. Но мы совершенно точно способны на большее. Это тяжелое поражение. Уверен в том, что команда делала то, что и должна была, но нужно добиваться большего с технической точки зрения. Соперник действовал качественнее и воспользовался своими моментами», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

«ПСЖ» набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Милан» — последний, у команды ни одной победы и ни одного гола в этом еврокубковом сезоне.