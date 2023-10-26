Зеедорф: «Милан» утратил надежду после 60-й минуты матча с «ПСЖ»

Четырехкратный победитель Лиги чемпионов Кларенс Зеедорф прокомментировал поражение «Милана» от «ПСЖ» в матче 3-го тура группового турнира.

«Милан» утратил надежду после 60-й минуты. Было множество мелких деталей в игре, которые игрокам следовало бы делать лучше и проявлять в этом больше концентрации внимания", — цитирует пресс-служба УЕФА Зеедорфа.

«ПСЖ» набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Милан» — последний, у команды ни одной победы и ни одного гола в этом еврокубковом сезоне.