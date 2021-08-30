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Пиоли о группе «Милана» в Лиге чемпионов: «Ливерпуль» выиграл турнир два года назад, «Атлетико» взял ла лигу, а «Порту» выбил «Ювентус»

01:41
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас очень сложная группа в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» выиграл этот турнир два года назад, «Атлетико» взял ла лигу, а «Порту» выбил «Ювентус» в прошлом сезоне. Мы должны рассматривать эту ситуацию как возможность, за которую надо ухватиться обеими руками и получать удовольствие», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Соперниками «Милана» на групповом этапе Лиги чемпионов станут «Ливерпуль», «Атлетико» и «Порту».

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Сергей Разин все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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