Пиоли о группе «Милана» в Лиге чемпионов: «Ливерпуль» выиграл турнир два года назад, «Атлетико» взял ла лигу, а «Порту» выбил «Ювентус»
01:41
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
«У нас очень сложная группа в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» выиграл этот турнир два года назад, «Атлетико» взял ла лигу, а «Порту» выбил «Ювентус» в прошлом сезоне. Мы должны рассматривать эту ситуацию как возможность, за которую надо ухватиться обеими руками и получать удовольствие», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Соперниками «Милана» на групповом этапе Лиги чемпионов станут «Ливерпуль», «Атлетико» и «Порту».
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