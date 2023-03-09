Пиоли не хочет встречаться с итальянскими командами в четвертьфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов поделился мнением о соперниках.

«Я не хотел бы встречаться там с итальянскими клубами, хотя хочу, чтобы «Наполи» и «Интер» также прошли в четвертьфинал. Выступления в Европе тем и прекрасны, что можно попробовать себя против кого-то, кого ты мало знаешь, а не против привычных конкурентов», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.

По итогам двух матчей 1/8 финала турнира «Милан» обыграл «Тоттенхэм» с общим счетом 1:0.