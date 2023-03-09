Мусиала доволен игрой «Баварии» в ответном матче против «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал победу команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:0).

«Мы показали интенсивный футбол и поддерживали его всю игру. Отлично начали второй тайм. Они не могли иметь мяч на последней трети поя. Месси, Мбаппе... Все они отменные игроки, но мы контролировали их», — цитирует слова Мусиалы BT Sport.

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.