«Тоттенхэм» ведет переговоры с агентами Конте о его будущем

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть свой пост по окончании сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, окончательного решения по будущему итальянца пока не принято. Однако в клубе все готовятся к уходу тренера.

Срок действующего контракта итальянца со «шпорами» истекает летом 2023 года.

Вчера «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв «Милану» (0:1, 0:0) по сумме двух матчей.