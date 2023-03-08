Харгривз — о пенальти Хаверца: «Он проявил настоящее мужество и хладнокровие»

Бывший полузащитник «Баварии» Оуэн Харгривз высказался о реализованном со второй попытки полузащитником «Челси» Кайем Хаверцом пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (2:0).

«Он проявил настоящее мужество и хладнокровие. Сегодня Кай был великолепен. Он умеет себя правильно вести в ответственные моменты. Это важный момент для «Челси», он может изменить для них все», — приводит Dailymail слова Харгривза.

С первой попытки пробить пенальти Хаверц попал в штангу. Однако одиннадцатиметровый пришлось перебить, так как до удара в штрафную вбежали несколько игроков. Со второй попытки полузащитник забил гол.

По итогам двух матчей «Челси» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.