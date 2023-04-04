Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 11:35

Оливер Кан: «Баварии» предстоит встреча в ЛЧ с более сильным соперником, чем «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о предстоящем противостоянии с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы не можем говорить, что обязаны выиграть Лигу чемпионов. Конечно, мы хотим одержать победу, но это не то, что можно спланировать. Теперь нам предстоит встретиться с соперником, который, на мой взгляд, даже сильнее «ПСЖ». Они показали это в матче с «Ливерпулем», в котором Холанн даже не играл», — приводит слова Кана Twitter-аккаунт Bayern&Germany.

Матчи «Баварии» и «Манчестер Сити» пройдут 11 апреля в Манчестере и 19 апреля — в Мюнхене.

Оливер Кан
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
«Все лучше и лучше». Медведев стал королем харда
На Украине сообщили о наличии трех бригад истребителей МиГ-29
Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву СП
В Санкт-Петербурге арестовали американца по обвинению в развратных действиях
Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/4 финала: пары и путь до финала в Стамбуле
Пато: «Милан» может обыграть «Наполи» и дойти до финала Лиги чемпионов»
Вайсс считает, что «Наполи» может добиться успеха в Лиге чемпионов
Канселу — о назначении Тухеля в «Баварию»: «Надеюсь, что он выиграет для меня финал Лиги чемпионов»
Кассано считает, что «Наполи» выбьет «Милан» из Лиги чемпионов
Лаудруп назвал фаворитов Лиги чемпионов
Ибрагимович — о Рафаэле Леау: «Он не выглядит счастливым, но мы делаем для него все»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Горецка: «Сити» — самый тяжелый соперник, который мог достаться «Баварии» в ЛЧ
Новости
RSS RSS
Все новости