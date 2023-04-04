Оливер Кан: «Баварии» предстоит встреча в ЛЧ с более сильным соперником, чем «ПСЖ»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о предстоящем противостоянии с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы не можем говорить, что обязаны выиграть Лигу чемпионов. Конечно, мы хотим одержать победу, но это не то, что можно спланировать. Теперь нам предстоит встретиться с соперником, который, на мой взгляд, даже сильнее «ПСЖ». Они показали это в матче с «Ливерпулем», в котором Холанн даже не играл», — приводит слова Кана Twitter-аккаунт Bayern&Germany.

Матчи «Баварии» и «Манчестер Сити» пройдут 11 апреля в Манчестере и 19 апреля — в Мюнхене.