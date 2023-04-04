УЕФА планирует к июню принять решение об участии «Барселоны» в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассчитывает к июню принять решение относительно участия «Барселоны» в Лиге чемпионов сезона-2023/24, сообщает Marca.

По информации источника, в организации хотят, чтобы следователи комитета по этике Жан-Самюэль Леуба и Мирьян Коллер провели быстрое расследование дела о коррупции в отношении каталонского клуба. УЕФА не хочет затягивать процесс, потому что «Барселона» может обратиться сначала в апелляционный суд УЕФА, а затем в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы затянуть процесс и принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Ранее УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.