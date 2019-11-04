Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Около 400 болельщиков «Лейпцига» посетят игру с «Зенитом»

19:41
Теги:

Организованная поддержка немецкого «Лейпцига» в матче группового этапа Лиги чемпионов против российского «Зенита» будет составлять примерно 400 человек, сообщает ТАСС.

«Лейпциг» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге во вторник, начало встречи — 20.55 (мск). Игра пройдет на «Газпром-Арене», вмещающей 62 315 зрителей.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7077972

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир