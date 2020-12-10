Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:2). Московский клуб на этом завершил свой еврокубковый сезон.

— Ничего плохого не могу сказать о команде, — заявил Николич в эфире «Матч ТВ». — Много игроков не играли. Многие выходили не на своих позициях. Но команда билась. В первом тайме даже были моменты. Просто не хватило опыта.

Но могу сказать только хорошие слова. Было очевидно, что у нас не было скамейки. Команда устала. Но билась до последнего момента. Они показали характер. Для меня, как для тренера, это важно.

В первых четырех турах была полная команда, а потом... Просто неудачные последние две недели для нас. Теперь надо думать о матче с «Краснодаром».

Ситуация с теми, кто пропускал игру, непонятная. Я не знаю, что там. Надеюсь, они будут играть в следующем матче. Нам нужны свежие игроки. Нужно отработать последние туры на профессиональном уровне.