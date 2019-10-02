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Нико Ковач: «Никто о таком даже не мечтал»

04:01
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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач после победы над «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (7:2) признался, что никто даже не мечтал о таком результате.

— Определенно никто о таком даже не мечтал, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Мы знали, что нас здесь ожидает. Игра была очень интенсивной — «Тоттенхэм» оказывал на нас сильное давление. В начале нам не доставало агрессивности. Играя в Англии, для начала нужно выстоять. Но с 30-й минуты наша команда играла чрезвычайно хорошо. Второй гол перед самым перерывом был очень важен. После перерыва мы играли так, как я себе это и представлял. Это был звездный час немецкого футбола, но завтра мы должны снова сосредоточиться на Бундеслиге. В этом году перед нами стоят большие задачи, мы хотим многого добиться.
Тоттенхэм Хотспур — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019/10/stimmen-zur-cl-gala-der-bayern-bei-tottenham-hotspur

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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