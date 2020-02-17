Неймар попал в заявку на матч с дортмундской «Боруссией»

Нападающий Неймар попал в список футболистов «ПСЖ», которые отправятся в Дортмунд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против местной «Боруссии». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

28-летний бразилец успел восстановиться от повреждения к матчу против «шмелей» в ЛЧ. Неймар не появлялся на поле с 1 февраля. В заявку на игру не попал экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес: ранее L' Equipe сообщал, что главный тренер парижан Томас Тухель принял такое решение из-за неудовлетворительной игры 25-летнего аргентинца в матче чемпионата Франции с «Амьеном» (4:4).

Матч «Боруссия Д» — «ПСЖ» состоится во вторник, 18 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 23.00 по московскому времени.