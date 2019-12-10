Невероятное файер-шоу на матче «Аякс» — «Валенсия»
10 декабря 2019, 23:35
«Аякс» принимает «Валенсию» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Перед началом встречи фанаты устроили невероятное файер-шоу.
Some atmosphere at Ajax v Valencia. No pyro, no party ???(Via @btsportfootball)... pic.twitter.com/42eV3Qag5s— talkingbaws.com (@talkingbawscom) December 10, 2019
The atmosphere levels for Ajax ? Valencia are absolutely off the scale!— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 10, 2019
??? pic.twitter.com/8YNsTqLD3U
«СЭ» проводит текстовую трансляцию матча «Аякс» — «Валенсия».
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