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Невероятное файер-шоу на матче «Аякс» — «Валенсия»

10 декабря 2019, 23:35
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«Аякс» принимает «Валенсию» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Перед началом встречи фанаты устроили невероятное файер-шоу.

«СЭ» проводит текстовую трансляцию матча «Аякс» — «Валенсия».

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Аякс — Валенсия

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