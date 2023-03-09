Насри: «Пари Сен-Жермен» вылетел заслуженно»

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«По итогам этих двух игр «Пари Сен-Жермен» вылетел заслуженно. В первом тайме еще были основания на что-то надеяться, но во втором все складывалось так же, как и в предыдущей встрече. Больших усилий команда от соперника не потребовала, и в результате отдельные ошибки снова стоили ей выхода в следующий круг. Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом», — цитирует пресс-служба УЕФА Насри.

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.