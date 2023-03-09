Мюллер: «В такой игре, как с «ПСЖ», фрагментами всегда необходимо перетерпеть»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В такой игре, как эта, фрагментами всегда необходимо перетерпеть и заслужить своими усилиями немного удачи. Мы стали лучше контролировать свои оборонительные действия по ходу второго тайма. Мы сыграли лучше и в конечном счете победу заслужили», — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера.

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.