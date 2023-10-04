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Политано: «Наполи» доминировал над «Реалом» во втором тайме, мы очень разочарованы результатом»

Руслан Минаев
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Вингер «Наполи» Маттео Политано прокомментировал поражение от «Реала» (2:3) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы. «Реал» велик, но мы сыграли на его уровне. Мы хорошо начали, на затем на 10 минут выключились из игры. Во втором тайме мы доминировали, поэтому очень разочарованы результатом», — цитирует Политано пресс-служба УЕФА.

«Реал» с 6 очками стал единоличным лидером группы C. «Наполи» с 3 очками занимает 2-е место.

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