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Нагельсманн: «У «ПСЖ» не было реальных шансов по игре. Пенальти в ворота «Лейпцига» — шуточный»

08:28
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн считает, что его команда играла лучше в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:1), несмотря на поражение.

— Я не считаю, что у «ПСЖ» были реальные шансы по ходу матча, — приводит Sky Germany слова Нагельсманна. — Пенальти в наши ворота был просто шуточным. Печально видеть такое решение от арбитра в матче уровня Лиги чемпионов. Был очевиднейший нырок, но ВАР, видимо, смотрел другой матч. Иногда нюансы играют серьезную роль. Мы заслужили награду за свои старания в конце, но... Теперь у нас худший расклад в группе. Надо выигрывать два оставшихся матча и надеяться, что «ПСЖ» потеряет очки.

У «ПСЖ» и «Лейпцига» по 6 очков за два тура до конца групповой стадии, однако парижане опережают немецкую команду в борьбе за выход из группы по дополнительным показателям.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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