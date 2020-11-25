Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн считает, что его команда играла лучше в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:1), несмотря на поражение.

— Я не считаю, что у «ПСЖ» были реальные шансы по ходу матча, — приводит Sky Germany слова Нагельсманна. — Пенальти в наши ворота был просто шуточным. Печально видеть такое решение от арбитра в матче уровня Лиги чемпионов. Был очевиднейший нырок, но ВАР, видимо, смотрел другой матч. Иногда нюансы играют серьезную роль. Мы заслужили награду за свои старания в конце, но... Теперь у нас худший расклад в группе. Надо выигрывать два оставшихся матча и надеяться, что «ПСЖ» потеряет очки.

У «ПСЖ» и «Лейпцига» по 6 очков за два тура до конца групповой стадии, однако парижане опережают немецкую команду в борьбе за выход из группы по дополнительным показателям.