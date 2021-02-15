Нагельсманн: «Ливерпуль» больше не думает о чемпионском титуле и бросит все силы на Лигу чемпионов»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о предстоящем матче против «Ливерпуля» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если у «Ливерпуля» будет хороший день, то он будет фаворитом, но мы показали, что можем не отставать от лучших команд Европы. Мы знаем, что «Ливерпуль» — команда мирового класса, — цитирует Нагельсманна Kicker. — Несмотря на плохие результаты в чемпионате, многие тренеры АПЛ говорят, что «Ливерпуль» вместе с «Манчестер Сити» — самые неудобные команды, потому что они умеют хорошо адаптироваться и выполнять указания тренера.

Они больше не думают о чемпионском титуле в Англии и бросят все силы на Лигу чемпионов».

Матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится 16 февраля. Начало матча — в 23.00 (мск).