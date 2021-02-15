Куман: «Хотим показать свою силу, соревнуясь с лучшими командами Европы»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Подходим к матчу с большим энтузиазмом, — приводит слова тренера Marca. — С самого начала понимали, что нас ждет очень трудное противостояние — у «ПСЖ» сильная команда.

Думаю, противостояние получится любопытным: «Барса» значительно прибавила в последние месяцы, и «ПСЖ» на хорошем ходу. Нас ждут два интересных и красивых матча.

У нас хорошая команда. Она становится лучше и играет на высоком уровне, в том числе и с точки зрения физики. И у нас потрясающие игроки, это значит, что мы можем обыграть каждого. И мы хотим это показать, соревнуясь с лучшими командами Европы».

«Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч во вторник, 16 февраля. Ответная встреча пройдет 10 марта.