Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино заявил, что не считает команду фаворитом в предстоящем противостоянии против «Барселоны» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» — фаворит? Не стоит так шутить. Я вижу, как развивается каталонский клуб с приходом на пост главного тренера Роналда Кумана. Началась новая глава в истории клуба. И понятно, что при таких изменениях на старте будут проблемы.

Но «Барселона» остается прекрасной командой. И у них все еще есть Месси.

У нас тоже очень хороший состав. Конечно, потеря Неймара будет чувствоваться. Без таких звезд любая игра потеряет. Но мы будем стараться выложиться на сто процентов», — приводит слова тренера Marca.

«Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч во вторник, 16 февраля. Ответный матч пройдет 10 марта.