Нагельсманн доволен игрой «Лейпцига» против «Манчестер Юнайтед»
05:52
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн после победы над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов (3:2) отметил бойцовские качества своих игроков.
— Я жутко нервничал в конце матча, но в целом мы играли здорово, подолгу владели инициативой, — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна. — Ребята здорово выполнили план на игру, особенно в первом тайме. Все бились изо всех сил. До матча я говорил, что бойцовских качеств нам не занимать. Сегодня мы вновь это доказали.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029468--leipzig-vs-man-united/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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