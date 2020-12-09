Нагельсманн доволен игрой «Лейпцига» против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн после победы над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов (3:2) отметил бойцовские качества своих игроков.

— Я жутко нервничал в конце матча, но в целом мы играли здорово, подолгу владели инициативой, — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна. — Ребята здорово выполнили план на игру, особенно в первом тайме. Все бились изо всех сил. До матча я говорил, что бойцовских качеств нам не занимать. Сегодня мы вновь это доказали.