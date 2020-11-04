Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш не выбирал выражений, оценивая выступление своей команды в Лиге чемпионов. После трех туров французы занимают последнее место в своей группе, не имея набранных очков.

«Мы сами убиваем себя. Постоянно, — приводит слова специалиста L'Equipe. — Наши матчи сопровождаются индивидуальными ошибками. Мы дарим соперникам голы. Это было «Олимпиакосом», с «Манчестер Сити». Надеюсь, что с опытом это пройдет.

Лига Европы — это не бонус. Это минимально приемлемый результат для нас. Но это место для лузеров.

Все возможно, мы играем с «Олимпиакосом» и «Порту» дома. Но я больше обеспокоен тем, чтобы мы оставили о себе хорошее впечатление, потому что происходящее ненормально.

Мы постоянно пропускаем легкие голы. В лиге 1 с этим получше. Плюс Лиги чемпионов в том, что это скоро закончится. Просто хочется оставить хорошее впечатление.

Чтобы обделаться в Лиге чемпионов, сюда нужно сначала попасть. Мы попали — и обделались».