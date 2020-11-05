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«Мы бросили все силы, но не смогли их сломать». Сульшер — о поражении «Истанбулу»

00:45
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Истанбула» (1:2).

— Наша игра было недостаточно хорошей против команды, которая работала, бегала и дважды забила в первом тайме, — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА. — Гол Марсьяля перед самым перерывом дал нам шанс оказать на них давление во втором тайме. Мы бросили все силы, но не смогли их сломать.

Не так просто приехать и получить три очка в Лиге чемпионов. Мы были недостаточно хороши, вот и все. Нелегко быть позитивным, когда ты проиграл так, как мы. Результат нас сильно отбросил. Вы получаете проверку своих сил, играя такие матчи. Надо оставаться сильными.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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