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Сегодня, 10:13

Томори поделился эмоциями от выхода «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Защитник «Милана» Фикайо Томори прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после ответного матча с «Тоттенхэмом» (0:0).

«Я так счастлив за команду, за фанатов, за себя. Мы отлично сыграли оба матча. У нас молодая команда, и не только в защите, мы растем. Такие выступления, как это, очень полезны, они придают команде уверенности в своих силах», — цитирует игрока pianetamilan.it.

В первом матче итальянская команда победила со счетом 1:0, поэтому вышла в 1/4 финала.

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ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
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