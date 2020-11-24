Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с испанской «Севильей» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

— Сейчас состояние у нас гораздо лучше. Многие ребята добавились из числа тех, кто не мог принимать участие в играх, — сказал тренер в интервью «Матч ТВ». — Другой вопрос, что их состояние не оптимально. Но плюс в том, что скамейка стала длиннее. Что касается Сафонова, то это потеря. Это очень важный человек для команды. Вандерсон? Он мало провел в общей группе. Практически не тренировался. Но минут на 30-40 он готов.

Уткин в запасе? Это конкуренция. У нас возвращаются ребята в состав. Что касается важности встречи, то на меня она не давит. Да, игра важная. Но такие игры редки — приезжает большой соперник. Мы к этому долго шли. Должны показать свою игру. Мы в состоянии боевой готовности.