Мусаев после победы над «Ренном» ответил на критику в свой адрес

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов рассказал, как справляется с критикой. Также он дал оценку выступлению команды в группе.

— Почему в заявке не было Олссона?

— Он заболел после «Химок», у него температура. Он находится дома на лечении.

— Как удалось перенести столько критики? Увидим красивый футбол от «Краснодара»?

— Критика — часть моей профессии. Я почти ничего не читал, не смотрел. Надо всегда быть с холодной головой. Я знаю, в чем причина сложного периода в команде. Травмы, болезни, отсутствие должной подготовки перед началом сезона. У нас нет по 2 футболиста на каждую позицию, мы опоздали немного с трансферами. Не надо на посторонние вещи отвлекаться, а надо заниматься своим делом. Стиль? Когда нет исполнителей, когда не можешь рассчитывать на нескольких игроков, это меняет стиль. Он направлен на атаку. Многое зависит от того, кто готов. Конечно, когда состояние станет лучше, когда люди наберут форму, мы не отойдем от своего стиля и будем развивать его дальше.

— Оцените участие в групповом турнире Лиги чемпионов.

— Задачу минимум удалось выполнить. «Севилья», «Челси» — команды высокого уровня. Мы могли побороться и с ними, у нас были шансы, возможности, но мы этого не сделали. С теми трудностями, с которыми столкнулись, мы рады и третьему месту, а также тому, что будем играть весной в Лиге Европы.

— Что с Газинским?

— У него заклинило спину, он с трудом передвигается. Завтра будет обследование. (Екатерина Потапова)