Мусаев назвал ключевой момент матча с ПАОКом

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает ключевым выход на замену защитника Игоря Смольникова в матчем с ПАОКом (2:1) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Игорь не так давно в нашей команде, но уже сумел интегрироваться в игру «Краснодара». Его выход действительно стал ключевым. Почему он не вышел в старте? Мне бы хотелось, чтобы «вверху» играли нападающие, а не номинальные защитники», — отметил Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18.00 (мск)