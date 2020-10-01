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Мусаев назвал ключевой момент матча с ПАОКом

09:19
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает ключевым выход на замену защитника Игоря Смольникова в матчем с ПАОКом (2:1) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Игорь не так давно в нашей команде, но уже сумел интегрироваться в игру «Краснодара». Его выход действительно стал ключевым. Почему он не вышел в старте? Мне бы хотелось, чтобы «вверху» играли нападающие, а не номинальные защитники», — отметил Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18.00 (мск)

Дополнительная информация:

https://youtu.be/uGY-YQkM2yc

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