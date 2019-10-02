Миньоле считает, что «Брюгге» может гордиться ничьей с «Реалом»

Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле — о матче с «Реалом» (2:2) в Лиге чемпионов. По ходу матча бельгийский клуб вел со счетом 2:0, но «Реал» смог отыграться.

— Мы должны сохранять позитивный настрой. Ничьей на «Бернабеу» можно гордиться, — цитирует вратаря официальный сайт УЕФА. — Конечно, когда ведешь 2:0, рассчитываешь на победу, но они забили достаточно быстрый гол после перерыва и осложнили нам задачу.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей