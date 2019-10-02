Миньоле считает, что «Брюгге» может гордиться ничьей с «Реалом»
09:16
Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле — о матче с «Реалом» (2:2) в Лиге чемпионов. По ходу матча бельгийский клуб вел со счетом 2:0, но «Реал» смог отыграться.
— Мы должны сохранять позитивный настрой. Ничьей на «Бернабеу» можно гордиться, — цитирует вратаря официальный сайт УЕФА. — Конечно, когда ведешь 2:0, рассчитываешь на победу, но они забили достаточно быстрый гол после перерыва и осложнили нам задачу.
Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей
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Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027048/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур