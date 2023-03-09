«Милан» впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Милан» по сумме двух встреч обыграл «Тоттенхэм» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча завершилась ничьей — 0:0. Тремя неделями ранее «россонери» на своем поле одержали победу — 1:0.

Миланская команда вышла в 1/4 финала главного еврокубкового турнира впервые с сезона-2011/12. Тогда «россонери» проиграли в четвертьфинале.

В прошлом сезоне «Милан» не смог выйти из группы. В сезонах 2013/14, 2012/13, 2010/11 и 2009/10, когда команда играла в Лиге чемпионов, не проходила дальше первого раунда плей-офф.