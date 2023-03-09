Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:22

«Милан» впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
8 марта. «Тоттенхэм» — «Милан» — 0:0.
Фото Reuters

«Милан» по сумме двух встреч обыграл «Тоттенхэм» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча завершилась ничьей — 0:0. Тремя неделями ранее «россонери» на своем поле одержали победу — 1:0.

Миланская команда вышла в 1/4 финала главного еврокубкового турнира впервые с сезона-2011/12. Тогда «россонери» проиграли в четвертьфинале.

В прошлом сезоне «Милан» не смог выйти из группы. В сезонах 2013/14, 2012/13, 2010/11 и 2009/10, когда команда играла в Лиге чемпионов, не проходила дальше первого раунда плей-офф.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Впервые встала на коньки в 79 лет». Команда пенсионерок из глубинки мечтает сразиться с Канадой
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота
Президент Польши назвал полезным для Европы уничтожение «Северных потоков»
Популярное видео
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
«Виктория» Пльзень — «Барселона»: видеообзор матча
«Марсель» — «Тоттенхэм»: видеообзор матча
«Спортинг» — «Айнтрахт»: видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аякс»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
«Тоттенхэм» — «Милан»: видеообзор матча Лиги чемпионов
«Милан» — в четвертьфинале ЛЧ впервые за 11 лет. Лучше он, чем такой унылый «Тоттенхэм»
«Бавария» — «ПСЖ»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Мюллер признан лучшим игроком ответного матча с «ПСЖ»
Лига чемпионов, 1/8 финала: «Бавария» обыграла «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Милан» сыграли вничью
«ПСЖ» второй сезон подряд вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мюллер признан лучшим игроком ответного матча с «ПСЖ»

«Бавария» — «ПСЖ»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости