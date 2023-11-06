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6 ноября, 21:45

«Реал» — «Брага»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов в прямом эфире

«Реал Мадрид» сыграет с «Брагой» в Лиге чемпионов 8 ноября 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лука Модрич, игрок ФК «Реал».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Реал» сыграет с «Брагой» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 8 ноября. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Следить за ключевыми событиями противостояния «Реал» — «Брага» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Также следить за встречей можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Лига чемпионов. Группа C
08 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Брага

В группе С сливочные набрали 9 очков и занимают первое место. Команда из Португалии с 3 баллами располагается на третьей строчке в квартете.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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