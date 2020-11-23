Михаил Кержаков: «Нам непросто, но и игрокам других команд тоже»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио». Встреча пройдет во вторник в Риме.
— Как ваше состояние?
— Неплохое. Ребятам, игравшим за сборные, немного тяжелее. Конечно, нам непросто, но и футболистам других команд тоже, так что все в одинаковых условиях.
— Против вас наверняка сыграет Иммобиле. Вы изучали его игру, изучали, как он бьет пенальти? В чем особенности его игры?
— Он высококлассный нападающий, хорошо открывается за спину. Каждый в команде смотрит матчи «Лацио». Сильные стороны Иммобиле нам известны.
— Что бы вы отметили по игре «Лацио» в первом матчем? Чем опасна эта команда?
— Во вторник игра будет другой, в Санкт-Петербурге некоторых игроков «Лацио» не было. Будем настраиваться на другой матч. (Гоша Чернов)
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