«Ливерпуль» сыграл вничью с «Мидтьюлланном»

«Ливерпуль» в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов в гостях сыграл вничью с «Мидтьюлланном» — 1:1.

«Красные» вышли в перед уже на 55-й секунде встречи. Отличился Мохамед Салах. Это самый быстрый гол команды в Лиге чемпионов.

Хозяева сравняли счет на 62-й минуте — забил Александер Шольц.

К основному времени матча было добавлено 9 минут.

«Ливерпуль» занял первое место в группе. «Мидтьюлланн» — четвертый.

Лига чемпионов

Группа D

«Мидтьюлланн» (Дания) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:1 (0:1)

Голы: Салах, 1 (0:1). Шольц, 62 — с пенальти (1:1).

«Мидтьюлланн»: Хансен, Святченко, Шольц, Кулс, Паулинью, Эвандер (Мадсен, 90), Оньека (Исаксен, 64), Каюсте, Мабиль (Андерсон, 63), Дрейер (Систо, 76), Каба (Пфайффер, 90).

«Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас (Робертсон, 61), Александр-Арнолд, Р.Уильямс, Фабинью (Куметио, 46), Кейта (Хендерсон, 62), Кларксон, Салах, Ориги (Роберту Фирмину, 71), Минамино, Жота (Мане, 87).

Предупреждения: Оньека, 9. Кулс, 31. Келлехер, 61. Андерсон, 81.

Судья: Летексье (Франция).

9 декабря. Хернинг. Стадион «МСХ Арена».