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Мхитарян признан лучшим игроком матча «Милан» — «Интер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генрих Мхитарян.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян признан лучшим игроком первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Милана» (2:0). При этом он был заменен на 62-й минуте встречи.

«Он не только забивал, но и был безжалостен в полузащите. Он великолепно менялся с Чалханоглу в защите и прессинге. Его передачи были невероятно точными, а его чтение игры было превосходным», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответная игра состоится через неделю, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Генрих Мхитарян
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