Амброзини: «Этот результат оставляет надежду для «Милана»

Экс-полузащитник «Милана» Массимо Амброзини прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Победа «Интера» заслужена благодаря очень напряженному первому тайму. Второй тайм получился более сбалансированным, хотя «Милан» и не создал много моментов. Отсутствие Леау очень ощущалось. Результат оставляет надежду для «россонери», еще один гол «нерадзурри» наверняка означал бы вылет», — цитирует пресс-служба УЕФА Амброзини.

Ответная игра состоится через неделю, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.