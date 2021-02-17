Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе оформил хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1).

22-летний француз стал третьим футболистом, который забил три гола каталонцам на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов.

Ранее это удавалось Фаустино Асприлье, выступавшему за «Ньюкасл», и Андрею Шевченко из киевского «Динамо». Оба хет-трика состоялись в 1997 году, еще до рождения Мбаппе.