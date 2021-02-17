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Мбаппе — третий игрок, забивший три гола «Барселоне» в ЛЧ

01:04
Кильян Мбаппе. Фото ФК «ПСЖ».
Кильян Мбаппе. Фото ФК «ПСЖ».
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Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе оформил хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1).

22-летний француз стал третьим футболистом, который забил три гола каталонцам на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов.

Ранее это удавалось Фаустино Асприлье, выступавшему за «Ньюкасл», и Андрею Шевченко из киевского «Динамо». Оба хет-трика состоялись в 1997 году, еще до рождения Мбаппе.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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