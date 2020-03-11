Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Мбаппе примет участие в матче «ПСЖ» с дортмундской «Боруссией». Его тест на коронавирус оказался отрицательным

15:51
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе прошел проверку на коронавирус и его тест оказался отрицательным, сообщает Lequipe.

Это позволило французскому клубу включить форварда в заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

ранее Мбаппе заболел. Из-за болей в горле он пропустил два дня тренировок.

Матч «ПСЖ» — «Боруссия» состоится в среду, 11 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени. Встреча пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Мбаппе в нынешнем сезоне забил 30 голов во всех турнирах, включая пять — в Лиге чемпионов.

ПСЖ — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир