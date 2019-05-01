Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после поражения от "Аякса" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что исход противостояния ещё не ясен. Также он добавил, что "шпоры" создали недостаточно моментов для взятия ворот.

– Уверен, еще ничего не ясно. Да, нам будет трудно... – цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино. – Но очень важно хорошо подготовиться к ответной встрече. Мы попробуем победить в Амстердаме. Устроит только один результат – победа.

Очень обидно, что подарили сопернику гол. Первые 30 минут испытывали колоссальные проблемы. Они действовали значительно энергичнее нас. Думаю, это и стало определяющим фактором. В перерыве мы многое поправили. Внесли тактические коррективы, которые должны были внести. Во втором тайме мы прижали "Аякс" к воротам. Наконец-то стали прессинговать должным образом. Второй тайм дает нам надежду перед ответным поединком.

Мы создали недостаточно моментов для взятия ворот. Доходили до чужих ворот, но стопроцентных возможностей забить не было. Да, было чувство, что можем забить, но не хватало последнего паса или завершающего удара.