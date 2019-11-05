Маурицио Сарри: «Странно, что в России обсуждают Роналду и наши штрафные»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом» был удивлен, что в России так пристально следят за его командой.
— Пьянич и Дибала бьют штрафные лучше Роналду. Не проблема ли это для команды, учитывая, что часто к мячу подходит Криштиану?
— Странно, что и в России обсуждают, как у нас бьют штраыные Роналду, Дибала и Пьянич. Парни решают это между собой на поле.
— Покинет ли «Ювентус» зимой Манджукич?
— Не могу ничего сказать сегодня. Он не тренируется с командой, а решать данный вопрос будет клуб.
— Что является главной целью «Юве"сегодня: выход в плей-офф ЛЧ или рост в плане игры и стиля?
— Для результата важна игра. Так что завтра нас ждет сложный матч. «Локомотив» уже показал, что может создать нам проблемы. В ЛЧ если нет игры, то ты не добьешься и результата. Наша цель — конечно же, выход в плей-офф завтра. Но добиваться ее мы намерены, совершенствую нашу игру. (Дмитрий Гирин)