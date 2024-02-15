Луис Энрике — о победе над «Реал Сосьедад»: «Боже мой, как же «ПСЖ» пришлось терпеть»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Реал Сосьедад» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Боже мой, как же нам пришлось терпеть. Хочу поздравить «Реал Сосьедад» — это великолепная команда, которая прекрасно играла. Мне было очень интересно встретиться с испанским тренером. Соперники доминировали в первом тайме. Я пока даже не могу думать об ответном матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Ответная встреча состоится 5 марта в Сан-Себастьяне. Начало — 23.00 по московскому времени.