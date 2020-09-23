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Матвей Сафонов: «Отраженный пенальти? Мне повезло»

01:05
22 сентября. Матвей Сафонов. Фото УЕФА
22 сентября. Матвей Сафонов. Фото УЕФА
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после победы над ПАОКом (2:1) в матче плей-офф Лиги чемпионов рассказал, как удалось отразить пенальти, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также он отметил, что у команды были небольшие помарки в игре из-за серьезности встречи.

— Получилась тяжелая игра, — отметил Сафонов. — Мы проделали огромный объем работы, и добились положительного результата за счет желания и самоотдачи. У нас было преимущество на поле.

— Насколько тщательно готовились к пенальти в исполнении Пелкаса?

— Считаю, мне отчасти повезло, потому что я уже стал заваливаться в момент удара в угол. Повезло, что успел остаться и отразить удар. Думаю, на этот раз было везение.

— Со стороны казалось, что защитники нервничали, особенно Петров и Кайю. Как это выглядело с вашей позиции?

— Мне показалось, что в какой-то период времени, после гола, у нас были небольшие проблемы с выходом из обороны. Были небольшие помарки. Это переживание по поводу серьезности матча, ответственности, но ребята справились, и я не вижу большой проблемы. Я не заметил, чтобы кто-то сильно выпадал. Если ошибки и были, мы совместными усилиями их исправляли.

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