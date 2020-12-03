Матч с «Манчестер Юнайтед» стал для Эрреры особенным
04:49
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера признался, что матч 5-го тура Лиги чемпионоа против «Манчестер Юнайтед» стал для него особенным. Испанец ранее выступал за манкунианцев.
«Это было особенное возвращение в Манчестер, столько прекрасных воспоминаний на этом стадионе. Я бы хотел, чтобы этот момент был и у фанатов, с которыми я провел 5 лет», — написал Эррера в Twitter.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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