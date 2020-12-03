Матч с «Манчестер Юнайтед» стал для Эрреры особенным

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера признался, что матч 5-го тура Лиги чемпионоа против «Манчестер Юнайтед» стал для него особенным. Испанец ранее выступал за манкунианцев.

«Это было особенное возвращение в Манчестер, столько прекрасных воспоминаний на этом стадионе. Я бы хотел, чтобы этот момент был и у фанатов, с которыми я провел 5 лет», — написал Эррера в Twitter.