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Матч с «Манчестер Юнайтед» стал для Эрреры особенным

04:49
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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера признался, что матч 5-го тура Лиги чемпионоа против «Манчестер Юнайтед» стал для него особенным. Испанец ранее выступал за манкунианцев.

«Это было особенное возвращение в Манчестер, столько прекрасных воспоминаний на этом стадионе. Я бы хотел, чтобы этот момент был и у фанатов, с которыми я провел 5 лет», — написал Эррера в Twitter.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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